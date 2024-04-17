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В Москве появился новый заместитель мэра

Мария Багреева стала заммэра Москвы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Мария Багреева назначена новым заместителем мэра российской столицы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы, где опубликован документ о назначении Багреевой.

«Назначить Багрееву Марию Андреевну на должность заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы», — сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Кроме того отмечается, что Багреева продолжит руководить департаментом экономической политики и развития города Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев был освобожден от должности по собственному желанию. Бочкарев в декабре 2020 года был назначен заместителем мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. До этого он руководил Департаментом строительства столицы.

Место Бочкарева занял Владимир Ефимов, который был заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Ранее Собянин снял с должности главу столичного департамента образования.

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