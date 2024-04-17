Губернатор Тюменской области заявил, что в зоне подтопления остаются «самые упертые»

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что большинство людей эвакуированы из зоны подтопления в регионе, остаются только «самые упертые». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сегодня вода активно прибывает в первом муниципалитете, который находится на границе с Казахстаном. Он подчеркнул, что на месте работают бригады МЧС, сотрудники правоохранительных органов и представители местного самоуправления.

Губернатор добавил, что Тюменская область также ждет волну, которая придет из Курганской области в ближайшие дни. По его данным, может быть подтоплено более 100 населенных пунктов.

До этого стало известно, что количество населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления в Ишимском районе Тюменской области, возросло до 32.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации населения Ишима, Казанского и Ишимского районов из-за сильного паводка. Количество подтопляемых населенных пунктов в Тюменской области увеличивается, а также растет вероятность прорыва или перелива дамб. Позднее требование об эвакуации распространилось на жителей Гагарья, Шагалово, Песчаного, Ченчери и Малой Ченчери.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.