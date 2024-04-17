Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Тюменской области заявил, что в зоне подтопления остаются «самые упертые»

Моор: люди эвакуированы из зоны подтопления в Тюменской области, остаются «упертые»

close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках совещания с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что большинство людей эвакуированы из зоны подтопления в регионе, остаются только «самые упертые». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сегодня вода активно прибывает в первом муниципалитете, который находится на границе с Казахстаном. Он подчеркнул, что на месте работают бригады МЧС, сотрудники правоохранительных органов и представители местного самоуправления.

Губернатор добавил, что Тюменская область также ждет волну, которая придет из Курганской области в ближайшие дни. По его данным, может быть подтоплено более 100 населенных пунктов.

До этого стало известно, что количество населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления в Ишимском районе Тюменской области, возросло до 32.

Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о срочной эвакуации населения Ишима, Казанского и Ишимского районов из-за сильного паводка. Количество подтопляемых населенных пунктов в Тюменской области увеличивается, а также растет вероятность прорыва или перелива дамб. Позднее требование об эвакуации распространилось на жителей Гагарья, Шагалово, Песчаного, Ченчери и Малой Ченчери.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами