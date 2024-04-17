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В Челябинской области неизвестный сбил коляску с младенцем и скрылся с места

В Магнитогорске юноша на самокате сбил коляску с грудным младенцем

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Depositphotos

В Челябинской области младенцу понадобилась помощь медиков после того, как на нее наехал подросток на электросамокате. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Магнитогорске. Известно, что молодой человек наехал на коляску в момент, когда там находилась маленькая девочка. После этого россиянин скрылся с места. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

Ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил предоставить доклад о проведенных мероприятиях и обстоятельствах, которые удалось выяснить. Исполнение находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

До этого в Челябинске подросток сбил 77-летнюю пенсионерку. В результате россиянка получила перелом плечевой кости со смещением. Суд стал на сторону пожилой женщины и обязал молодого человека и его родителей выплатить 500 тысяч рублей.

Ранее в Москве из-за взрыва электросамоката произошел пожар.

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