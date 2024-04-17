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Оренбург и Орск прошли пик паводка

Глава МЧС Куренков заявил, что волна паводка прошла Оренбург и Орск

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Волна паводка прошла Оренбург и Орск, уровень воды в городах пошел на спад, заявил глава МЧС Александр Куренков. Его слова приводит ТАСС.

«В Оренбургской области с определенной долей уверенности можно говорить о том, что волна паводка прошла города Орск и Оренбург», — сказал Куренков, докладывая президенту России Владимиру Путину о ситуации с паводками в регионе.

Глава МЧС отметил, что уровень воды в Оренбурге и Орске все еще находится выше опасных отметок, но при этом он устойчиво снижается. Он также добавили, что уменьшились сбросы с Ириклинского водохранилища по сравнению с теми объемами, что были в конце марта и начале апреля.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого в Гидрометцентре сообщали, что уровень воды в Урале возле Оренбурга за сутки снизился на 34 см и достиг 1109 см (по состоянию на 6:00 мск).

При этом 16 апреля мэр города Сергей Салмин отмечал, что под угрозой подтопления из-за весеннего разлива воды в реке Сакмаре находятся три района Оренбурга, поскольку растет уровень воды в реке Сакмаре. Речь о следующих районах: поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд.

В Оренбурге задержали подозреваемых в кражах из домов в зоне подтопления.

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