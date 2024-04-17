Названы три самых популярных в России предмета на ЕГЭ

Тройку самых популярных школьных предметов для сдачи ЕГЭ уже не первый год возглавляет обществознание, сообщил председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. На втором месте топа – информатика, отметил он в пресс-центре НСН.

Замыкает тройку самых востребованных на ЕГЭ предметов информатика, что связано со стабильно высокой востребованностью IT-специалистов в России, отметил Смолин. Кроме того, часто школьники, по его словам, выбирают для сдачи экзамена биологию.

«Самыми тяжелыми экзаменами я считаю математику и гуманитарные предметы», – отметил парламентарий.

Он также привел статистику, согласно которой на сегодняшний день 70% российский выпускников готовятся к экзаменам с помощью репетиторов. Причем в крупных городах такой способ подготовки выбирают 90% учащихся, а в столицах – 100%.

Напомним, в этом году выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов – такое нововведение предложил ввести президент Владимир Путин. Также он потребовал разобраться с проблемой отличия учебной программы в школах от вопросов на экзаменах, из-за чего дети вынуждены заниматься с репетиторами.

В Госдуме ранее призвали поэтапно отменять ЕГЭ в России.