Двое приезжих разрисовали вагоны московского метро

В Москве двое молодых людей испортили имущество метрополитена, разрисовав вагоны. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Двое вандалов зашли в поезд на станции «Китай-город», следовавший в сторону «Щукинской», достали черные маркеры и нанесли несколько надписей на двери и стены вагона. На опубликованном прокуратурой видео, молодые люди, совершая противоправные действия, смеются и радуются.

«Личности фигурантов установлены — это два жителя Смоленской области. Их привлечение к уголовной ответственности за совершение вандализма на общественном транспорте (ч. 2 ст. 214 УК РФ) на контроле в прокуратуре», — рассказали в ведомстве.

Также московская прокуратура расследует инцидент на станции метро «Марксистская», где агрессивный мужчина ударил по лицу незнакомку.

Ранее в Петербурге задержали вандала, который украл металлический обруч со скульптуры.