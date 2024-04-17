На Урале мужчина ограбил на улице 96-летнюю пенсионерку

В Магнитогорске правоохранители задержали подозреваемого в ограблении местной 96-летней пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел на улице Труда. По словам пожилой женщины, когда она возвращалась из магазина, к ней подбежал мужчина и выхватил из рук сумку. Внутри у женщины были продукты и кошелек с 7 тыс. рублей. Полицейские по горячим следам задержали вора. Им оказался 63-летний безработный магнитогорец. Ранее мужчину к уголовной ответственности не привлекали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Похожий случай произошел в Тольятти: там безработный местный житель подкараулил 90-летнего пенсионера, проследовал за ним в подъезд, где избил его и ограбил. Злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы и обязали компенсировать пострадавшему моральный вред.

Ранее под Петербургом мошенники сделали 82-летнюю жительницу блокадного Ленинграда бездомной.