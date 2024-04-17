Россиянам рассказали, чем опасен самовыгул собак

Самовыгул собак может представлять опасность как для самих животных, так и для окружающих. Об этом Pravda.Ru рассказал исполнительный директор «Альянса защитников животных» Юрий Корецких.

Он отметил, что в ходе такой прогулки собака может убежать или попасть под автомобиль. Кроме того, может произойти и другой инцидент, который будет угрожать ее жизни.

«Для людей это опасно тем, что животные, находясь на самовыгуле, могут сбиваться в стаи, могут проявлять уже стайное поведение, агрессию и защищать свою территорию, тем самым проявлять агрессию по отношению к людям и могут случаться нападения на людей, которые очень широко потом освещаются, и указывается, что это, якобы, бездомные собаки атакуют людей, нападают, но, по большой части, выясняется, что это все-таки самовыгульные животные», — продолжил эксперт.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым запрещается самовыгул домашних животных вне специальных мест. Свободный выгул животных разрешен только в специальных местах, вне их хозяевам будет необходимо контролировать перемещение питомца с помощью поводка, в том числе на проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках.

Ранее сообщалось, что в Сибири владелец собаки на самовыгуле, которая покусала ребенка, выплатит компенсацию.