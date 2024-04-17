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Власти Курганской области рассказали об уровне воды в деревне Санаторная

Власти Курганской области: уровень воды в Санаторной превысил 11 метров

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Уровень воды в деревне Санаторная в Кетовском муниципальном округе Курганской области достиг 11 метров 13 сантиметров. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Курганской области.

По информации администрации, рост уровня воды продолжается в районе населенных пунктов Кетовского округа. Так, в районе Кетово уровень воды превысил 10 метров, в Крюково достиг 10 метров 13 сантиметров.

«Санаторная 11 метров 13 сантиметров. Приближаются к отметке в 10 метров значения уровней в Темляково и населенном пункте Лаптева», — говорится в сообщении.

До этого администрация правительства Курганской области сообщала, что ситуация с паводком в Белозерском муниципальном округе Курганской области критическая. Местных жителей призвали экстренно эвакуироваться.

Также в микрорайоне Кургана Тополя продолжает повышаться уровень воды.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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