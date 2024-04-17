Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, чем малиновое варенье опасно для людей старше 60 лет

Врач Соломатина: малиновое варенье может быть опасно для людей старше 60 лет

close
100%
Shutterstock

Пожилым людям может быть опасно есть малиновое варенье, потому что оно повышает риск развития диабета, а также может вызвать аллергию и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она напомнила, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость этой ягоды.

«У людей старше 60 лет часто есть инсулинорезистентность, преддиабет, диабет, лишний вес. В малиновом варенье содержится много сахара, который будет ухудшать эти состояния. Но даже если у пожилого человека нет таких проблем со здоровьем, это угощение может поспособствовать их развитию. Опять же, благодаря большому количеству сахара в составе», — отметила эксперт.

Помимо этого, у представителей старшего поколения часто могут проявляться язва, гастрит и другие заболевания ЖКТ, продолжила врач. Употребление малинового варенья может усугубить ситуацию. В ряде случаев оно также будет способствовать развитию простуды.

«Малиновое варенье вызывает потоотделение. Поэтому не надо есть много малины и потом садиться под кондиционер, можно заболеть. Это правило действует не только для пожилых, но и для молодых», – заключила Соломатина.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что абрикосовое и клубничное варенья являются самыми опасными для здоровья, поскольку содержат большое количество сахара. Он добавил, что для людей, имеющих проблемы с кишечником, опасность могут представлять варенья из ягод с мелкими семечками, к примеру, клубничное.

Ранее россиянам рассказали, как приготовить вкусное малиновое варенье в домашних условиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами