Врач объяснила, чем малиновое варенье опасно для людей старше 60 лет

Пожилым людям может быть опасно есть малиновое варенье, потому что оно повышает риск развития диабета, а также может вызвать аллергию и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она напомнила, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость этой ягоды.

«У людей старше 60 лет часто есть инсулинорезистентность, преддиабет, диабет, лишний вес. В малиновом варенье содержится много сахара, который будет ухудшать эти состояния. Но даже если у пожилого человека нет таких проблем со здоровьем, это угощение может поспособствовать их развитию. Опять же, благодаря большому количеству сахара в составе», — отметила эксперт.

Помимо этого, у представителей старшего поколения часто могут проявляться язва, гастрит и другие заболевания ЖКТ, продолжила врач. Употребление малинового варенья может усугубить ситуацию. В ряде случаев оно также будет способствовать развитию простуды.

«Малиновое варенье вызывает потоотделение. Поэтому не надо есть много малины и потом садиться под кондиционер, можно заболеть. Это правило действует не только для пожилых, но и для молодых», – заключила Соломатина.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что абрикосовое и клубничное варенья являются самыми опасными для здоровья, поскольку содержат большое количество сахара. Он добавил, что для людей, имеющих проблемы с кишечником, опасность могут представлять варенья из ягод с мелкими семечками, к примеру, клубничное.

Ранее россиянам рассказали, как приготовить вкусное малиновое варенье в домашних условиях.