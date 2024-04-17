Росавиация: работа аэропортов Казани и Нижнекамска ограничена

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют воздушные суда. Об этом сообщает Росавиация.

В сообщении говорится, что утром 17 апреля на работу трех аэропортов в Татарстане и Нижегородской области наложены временные ограничения.

Уточняется, что аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07:15 (мск). С аэропорта Нижнего Новгорода ограничения сняты с 10:18 (мск).

Позже стало известно, что такие меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого источники сообщали, что министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак.

Ранее самолет вернулся в аэропорт вылета из-за надписи, оставленной на зеркале в туалете.