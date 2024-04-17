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Путин заявил, что риск возникновения новых эпидемий в мире высок

Путин предупредил о высоком риске возникновения новых эпидемий в мире

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Риск возникновения новых эпидемий в мире высок, особенно уязвим для этих вызовов Африканский континент. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Риск возникновения в мире новых эпидемий и распространения уже известных опасных заболеваний остается весьма высоким. Африканский континент особенно уязвим для этих вызовов и нуждается в ускоренном наращивании медицинского, технологического и научного потенциала по защите населения от различных инфекций», — сказал президент на Первой Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

По его словам, Россия готова к активному сотрудничеству в этой важнейшей отрасли здравоохранения.

В марте археологи раскопали крупнейшее на сегодня массовое захоронение жертв эпидемий чумы в Европе. Находку сделали в немецком городе Нюрнберг.

В феврале главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал, что российские туристы на Шри-Ланке стали активно заражаться вирусом денге. Вакцинироваться от него не имеет смысла, а сам вирус имеет много побочных эффектов.

Осенью 2023 года сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар заявил, что лихорадка Денге распространится в некоторых районах Европы и в США из-за изменений климата.

Ранее назвали новое опасное последствие детского ожирения.

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