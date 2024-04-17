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Уровень воды у Кургана поднялся до 865 см

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за сутки на 123 см и достиг 865 см

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Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по информации на 17 апреля 08:00 (06:00 мск), поднялся за последние сутки на 123 сантиметра и достиг отметки в 865 сантиметров. Об этом сообщает администрация города.

По предыдущим данным властей, 15 апреля в 08:00 (06:00 мск) уровень воды поднялся до 631 сантиметра, а к 16 апреля в 08:00 (06:00 мск) уже достиг 742 сантиметров.

Прогноз Уральского гидрометцентра указывал на продолжение роста уровня воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Вода уже поднялась выше отметок «неблагоприятного явления» (700 сантиметров) и «опасного явления» (850 сантиметров).

Накануне в МЧС оценили борьбу с паводками в Курганской и Оренбургской областях.

16 апреля глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков облетели территорию региона на вертолете и оценили ситуацию с наводнением. По данным МЧС, уровень воды в реке Тобол продолжает расти, что осложняет паводковую обстановку.

Глава МЧС также добавил, что опыт Оренбургской области в ликвидации последствий паводков должен быть распространен на другие регионы России, которым может угрожать опасность наводнений и подтоплений.

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.

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