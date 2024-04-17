Еще один российский регион вводит запрет для мигрантов работать в такси

На Камчатке с началом лета будет введен запрет на трудоустройство мигрантов в такси. Об этом сообщил глава региона России Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси», — подчеркнул он. По словам губернатора, постановление вступит в силу к концу весны этого года и будет распространяться на иностранцев, которые работают по патентам на Камчатке.

По мнению Солодова, предпринятые шаги направлены на повышение безопасности в сфере такси. Часто нелегальные мигранты, работающие в такси на Камчатке, совершают преступления, отметил глава региона.

Также в Приамурье ввели запрет на работу в торговле и перевозках для мигрантов. Решение утвердил губернатор региона Василий Орлов.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов своим указом запретил иностранцам работать в ряде отраслей на территории республики. Запрещается привлекать иностранцев к работе в транспортной сфере, в сельском хозяйстве и на производстве продуктов питания, а также в коммунальном хозяйстве.

В Нижегородской области мигрантам также запретили работать в такси.

Ранее российские вузы предостерегли от послаблений мигрантам на экзаменах.