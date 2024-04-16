Еще два региона запретили мигрантам работать в торговле и перевозках

Приамурье и Камчатка ввели запрет на работу в торговле и перевозках для мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернаторов регионов.

«Принял решение о запрете на работу иностранных граждан в такси. Постановление вступит в силу к концу весны этого года и будет распространяться на иностранцев, которые работают по патентам на Камчатке», — написал Солодов в Telegram-канале.

Комментируя запрет на работу по патентами в такси, Солодов заявил, что эта мера была принята для того, чтобы повысить безопасность пассажирских перевозок.

В Амурской области, кроме запрета на работу в перевозках, мигрантам также запретили работать в торговле.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов своим указом запретил иностранцам работать в ряде отраслей на территории республики.

Запрещается привлекать иностранцев к работе в транспортной сфере, в сельском хозяйстве и на производстве продуктов питания, а также в коммунальном хозяйстве.

Ранее полицейские нашли в подмосковном доме 47 нелегальных мигрантов.