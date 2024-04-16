Юрист объяснил смысл закона о праве судебных приставов применять оружие

Судебные приставы в России часто попадают в опасные ситуации, так как люди в состоянии банкротства могут действовать «отчаянно», считает член Общественной палаты города Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов. Законопроект о праве судебных приставов на использование оружия поможет их защитить, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Занимаясь делами о банкротстве, суд не только выносит решение, но и должен обеспечить его выполнение, подчеркнул Краснов. Самая непростая часть работы, по его словам, достается судебным приставам. Есть случаи, когда на них нападали с оружием, что приводило к самым печальным последствиям, отметил он.

«Видимо, факты нападения на судебных приставов стали достаточно массовым явлением, и это правоотношение необходимо регулировать на уровне федерального закона», — добавил юрист.

На сегодняшний день пока не опубликован регламент, в соответствии с которым приставы будут применять оружие. Как объяснил Краснов, он необходим, так как это право сотрудников различных ведомств определяется отдельными законами.

Напомним, правительственная комиссия по законопроектной деятельности накануне одобрила проект Минюста о наделении всех судебных приставов полномочиями применять огнестрельное оружие и спецсредства в некоторых случаях. Для этого приставы обязаны будут проходить спецподготовку, военно-врачебную экспертизу и периодически проверяться на пригодность к таким действиям.

В Петербурге ранее пристав записался на стрижку и взыскал с должницы более 200 тыс. рублей.