Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крокодил Гоша сбежал из частного дома в Туле

Mash: в Туле разыскивают крокодила, сбежавшего из частного дома

close
100%
myslo.ru' class="item-image" >
myslo.ru

В Туле из частного дома сбежал крокодил по кличке Гоша, рептилия ускользнула от владельцев через открытую калитку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Каймана длиной 78 см разыскивают в Туле, крокодил сбежал из частного дома. Владельцы предполагают, что домашний любимец по кличке Гоша не мог далеко уползти, предполагаемое место нахождения крокодила — в районе улицы Дзержинского и Водного переулка.

Хозяева Гоши уверяют, что рептилия не проявляет агрессии и не опасна для окружающих.

«Гоша не агрессивный, адекватный. Небольшой — 78 см. Живым кормом не питался. Бояться не стоит. Опасности он не несет. Но лучше его не трогать и собак на него не натравливать», — рассказал местным СМИ владелец каймана.

Тому, кто не побоится поймать крокодила, хозяева животного обещают награду.

До этого сообщалось о том, что в городе Леувардене в Нидерландах девять енотов сбежали из зоопарка. Два куска сетки, окружающей вольер, были плохо соединены друг с другом, что и позволило животным сбежать. Позже один из пропавших енотов был замечен в городе, но поймать его так и не удалось.

Ранее в Челябинске кот спустя три года скитаний вернулся домой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами