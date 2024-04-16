Крокодил Гоша сбежал из частного дома в Туле

В Туле из частного дома сбежал крокодил по кличке Гоша, рептилия ускользнула от владельцев через открытую калитку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Каймана длиной 78 см разыскивают в Туле, крокодил сбежал из частного дома. Владельцы предполагают, что домашний любимец по кличке Гоша не мог далеко уползти, предполагаемое место нахождения крокодила — в районе улицы Дзержинского и Водного переулка.

Хозяева Гоши уверяют, что рептилия не проявляет агрессии и не опасна для окружающих.

«Гоша не агрессивный, адекватный. Небольшой — 78 см. Живым кормом не питался. Бояться не стоит. Опасности он не несет. Но лучше его не трогать и собак на него не натравливать», — рассказал местным СМИ владелец каймана.

Тому, кто не побоится поймать крокодила, хозяева животного обещают награду.

До этого сообщалось о том, что в городе Леувардене в Нидерландах девять енотов сбежали из зоопарка. Два куска сетки, окружающей вольер, были плохо соединены друг с другом, что и позволило животным сбежать. Позже один из пропавших енотов был замечен в городе, но поймать его так и не удалось.

Ранее в Челябинске кот спустя три года скитаний вернулся домой.