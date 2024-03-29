В Нидерландах 9 енотов устроили побег из зоопарка

В городе Леувардене в Нидерландах девять енотов сбежали из зоопарка и удивили сотрудников, пишет издание UPI. Теперь люди гадают, где искать животных.

Как рассказали в зоопарке, в понедельник 25 марта к ним прибыло 12 енотов. На следующий день смотритель пришел в вольер, чтобы проверить животных, и увидел, что из всего пополнения остался только один зверь. Через несколько часов две особи нашли, но девять все еще остаются на свободе.

По словам директора зоопарка Йеруна Луомейера, два куска сетки, окружающей вольер, были плохо соединены друг с другом, что и позволило животным сбежать. Позже один из пропавших енотов был замечен в городе, но поймать его так и не удалось.

Луомейер добавил, что все еноты были стерилизованы или кастрированы, поэтому они не будут размножаться в дикой природе. Также эти животные весьма робкие и не представляют опасности для людей.

Ранее в Канаде енот забежал в McDonald's.