Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах 9 енотов устроили побег из зоопарка

UPI: в Нидерландах 9 енотов сбежали из зоопарка и запутали сотрудников

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

В городе Леувардене в Нидерландах девять енотов сбежали из зоопарка и удивили сотрудников, пишет издание UPI. Теперь люди гадают, где искать животных.

Как рассказали в зоопарке, в понедельник 25 марта к ним прибыло 12 енотов. На следующий день смотритель пришел в вольер, чтобы проверить животных, и увидел, что из всего пополнения остался только один зверь. Через несколько часов две особи нашли, но девять все еще остаются на свободе.

По словам директора зоопарка Йеруна Луомейера, два куска сетки, окружающей вольер, были плохо соединены друг с другом, что и позволило животным сбежать. Позже один из пропавших енотов был замечен в городе, но поймать его так и не удалось.

Луомейер добавил, что все еноты были стерилизованы или кастрированы, поэтому они не будут размножаться в дикой природе. Также эти животные весьма робкие и не представляют опасности для людей.

Ранее в Канаде енот забежал в McDonald's.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами