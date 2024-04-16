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В Вологодской области подросток ранил ножом двух полицейских, они доставлены в больницу

В Вологодской области возбудили дело после нападения подростка на полицейских

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В поселке Кичменгский Городок 16-летний школьник напал с ножом на сотрудников полиции, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ Вологодской области.

Инцидент произошел в поселке Кичменгский Городок, 16-летнего подростка заподозрили в краже металлических столбов. По данным местных СМИ, двое стражей порядка пришли к юноше домой, чтобы опросить его. В ходе беседы молодой человек схватил нож и напал на полицейских, мужчинам потребовалась медицинская помощь.

По факту применения насилия в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело, обстоятельства нападения устанавливаются. Известно, что юноша учится в Кич-Городецкой специальной коррекционной школе-интернате.

До этого сообщалось, что в Орехово-Зуево пятиклассник не хотел делать уроки и угрожал матери ножом. Женщина вызвала полицию и скорую помощь, ребенка госпитализировали в психиатрическую больницу, врачи выясняют, есть ли у него какие-то отклонения.

В Кургане на набережной неизвестный ранил подростка ножом в живот.

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