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В Подмосковье пятиклассник угрожал матери ножом и оказался в психбольнице

Shot: в Подмосковье школьник угрожал матери ножом из-за домашнего задания

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Shutterstock

В Орехово-Зуево пятиклассник не хотел делать уроки и угрожал матери ножом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел 14 апреля, 29-летняя мать заставляла своего 12-летнего сына делать уроки, подросток не хотел делать домашнее задание. В какой-то момент между матерью и сыном возникла ссора, пятиклассник побежал на кухню, схватил нож и начал угрожать матери.

Женщина вызвала полицию и скорую помощь, ребенка госпитализировали в психиатрическую больницу, врачи выясняют, есть ли у него какие-то отклонения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Липецке 38-летний мужчина ударил ножом в живот подростка, поспорившего с его женой. Конфликт произошел во дворе жилого дома, липчанин с супругой сделали замечание группе подростков, молодые люди ответили грубостью. Мужчина достал нож и ударил им 17-летнего юношу. Пострадавшему вызвали скорую помощь. Врачи оценили его травму как тяжкий вред здоровью.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в нападении с ножом на школьницу.

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