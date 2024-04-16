Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка организовала разбойное нападение на брата из-за его зарплаты

В Смоленской области сестра организовала разбойное нападение на брата

В Смоленской области задержана местная жительница, которая вместе с приятелями ограбила двоюродного брата. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель поселка Красный, мужчина сообщил, что на него в арендованной квартире напали неизвестные. Правоохранители установили, что несколько дней назад пострадавший приехал в Смоленск из Москвы, где заработал крупную сумму денег. Мужчина снял жилье в центре города и пригласил в гости двоюродною сестру, чтобы отметить свой приезд.

В разгар веселья в квартиру ворвались четверо мужчин в балаклавах. Налетчики избили мужчину битой, забрали его банковскую карту и дорогостоящие наручные часы, после чего скрылись. Позднее потерпевшему на телефон пришло уведомление о снятии со счета 250 тысяч рублей.

Оперативники просмотрели записи камер уличного видеонаблюдения и задержали четверых судимых местных жителей, у них изъяты бита и похищенные у пострадавшего часы. В ходе допросов, выяснилось, что сестра ограбленного, узнав, сколько денег хранится на счете двоюродного брата, подговорила знакомых напасть на него и забрать средства. Все подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка ограбила пекарню в Подмосковье, вооружившись игрушечным пистолетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами