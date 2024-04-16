Россиянка организовала разбойное нападение на брата из-за его зарплаты

В Смоленской области задержана местная жительница, которая вместе с приятелями ограбила двоюродного брата. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель поселка Красный, мужчина сообщил, что на него в арендованной квартире напали неизвестные. Правоохранители установили, что несколько дней назад пострадавший приехал в Смоленск из Москвы, где заработал крупную сумму денег. Мужчина снял жилье в центре города и пригласил в гости двоюродною сестру, чтобы отметить свой приезд.

В разгар веселья в квартиру ворвались четверо мужчин в балаклавах. Налетчики избили мужчину битой, забрали его банковскую карту и дорогостоящие наручные часы, после чего скрылись. Позднее потерпевшему на телефон пришло уведомление о снятии со счета 250 тысяч рублей.

Оперативники просмотрели записи камер уличного видеонаблюдения и задержали четверых судимых местных жителей, у них изъяты бита и похищенные у пострадавшего часы. В ходе допросов, выяснилось, что сестра ограбленного, узнав, сколько денег хранится на счете двоюродного брата, подговорила знакомых напасть на него и забрать средства. Все подозреваемые заключены под стражу, возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка ограбила пекарню в Подмосковье, вооружившись игрушечным пистолетом.