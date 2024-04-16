Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных военных

Кимаковский: демократизация закона поможет бойцам ВСУ перейти на сторону России

close
100%
РИА Новости

Демократизация законодательства России в отношении военнопленных позволила бы активизировать переход украинских солдат на сторону РФ. Об этом заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, соответствующая идея возникла у него и ряда украинских эмигрантов, представляющих в России Украину «с добрососедским отношением».

«Сегодня нам необходимо расширить законодательство РФ, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее», — сказал Кимаковский.

Он пояснил, что сегодня при переходе линии фронта украинские бойцы попадают под уголовную ответственность, а потом в тюрьму. По мнению советника, украинским солдатам надо дать возможность, особенно сейчас, когда на поле боя «присутствует много не ярых националистов, а тех, кого принудили воевать против России».

Кимаковский добавил, что эта мягкая сила позволит ослабить украинскую армию, лишив ее многих солдат. Также закон сможет продемонстрировать, как в России хорошо относятся к пленным.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами