Демократизация законодательства России в отношении военнопленных позволила бы активизировать переход украинских солдат на сторону РФ. Об этом заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, соответствующая идея возникла у него и ряда украинских эмигрантов, представляющих в России Украину «с добрососедским отношением».

«Сегодня нам необходимо расширить законодательство РФ, чтобы украинцы сдавались в плен охотнее», — сказал Кимаковский.

Он пояснил, что сегодня при переходе линии фронта украинские бойцы попадают под уголовную ответственность, а потом в тюрьму. По мнению советника, украинским солдатам надо дать возможность, особенно сейчас, когда на поле боя «присутствует много не ярых националистов, а тех, кого принудили воевать против России».

Кимаковский добавил, что эта мягкая сила позволит ослабить украинскую армию, лишив ее многих солдат. Также закон сможет продемонстрировать, как в России хорошо относятся к пленным.

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