Бастрыкин: нужно ужесточить ответственность за демонстрацию преступлений в сети

Глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин призвал ужесточить уголовную ответственность за публичную демонстрацию преступлений в интернете и СМИ. Об этом он рассказал в интервью изданию kp.ru.

«Надо как можно скорее принять закон об административной ответственности за распространение с использованием платформ потокового вещания фото- или видеоматериалов с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, а также усилении уголовной ответственности за совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ, а также сети «Интернет», — сообщил Бастрыкин.

До этого Бастрыкин велел возбудить уголовное дело о нападении группы вооруженных подростков у станции метро в Санкт-Петербурге на мужчину и его сына. По данным следствия, в интернете была размещена информация об избиении группой подростков у станции метро «Черная речка» в Санкт-Петербурге 45-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Очевидцы преступления утверждали, что один из нападавших стрелял при этом из пистолета.

Правоохранительные органы уже задержали открывшего стрельбу подростка. В настоящее время принимаются меры к розыску остальных участников нападения.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался «голубиной мафией» после нападения на фотографа в Петербурге.