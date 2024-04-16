Мошенники используют новую схему для доступа к «Госуслугам»

Мошенники под видом сотрудников банков предлагают человеку оформить кредитную карту на «особо выгодных условиях» и после нескольких звонков клиенту сообщают, что они могут дистанционно «подать заявление по прекращению звонков». Таким образом они пытаются получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги», заявила «Известиям» коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

Отмечается, что для отказа от «спама банков» мошенники просят назвать код из SMS-сообщения.

До этого зампред Совета по развитию цифровой экономики, сенатор Артем Шейкин заявил, что в России могут ввести обязательную идентификацию абонентов сотовой связи через «Госуслуги» или МФЦ в случае, если они предполагают использовать мобильный счет для каких-либо платежей. Сенатор пояснил, что соответствующее обращение направлено им в адрес руководителя Роскомнадзора Андрея Липова. По его словам, это поможет бороться с телефонным и банковским мошенничеством с использованием «серых» сим-карт.

Кроме того, сенатор предложил запретить операторам мобильной связи передавать полномочия по идентификации абонентов коммерческим компаниям, а также предоставление прямого доступа агентам к биллинговой системе оператора сотовой связи. По мнению Шейкина, такие факторы создают высокие риски внесения недостоверной информации об абонентах в соответствующие технические системы.

Ранее россиянам объяснили, для чего незнакомцы звонят и бросают трубку при ответе.