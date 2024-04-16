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Большинство россиян испортили отношения в семье из-за ремонта

У больше половины россиян испортились отношения с супругами из-за ремонта

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Shutterstock

Большинство россиян во время ремонта столкнулись с различными проблемами. Одни доплачивали за исправление ошибок, а другие — ссорились с близкими и чуть не дошли до развода, показало исследование Ozon, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство (88%) россиян хоть раз ремонтировали квартиру или дачу. Более трети (39%) респондентов приходилось проводить ремонт 2-3 раза в жизни, а 15% — более четырех раз. Почти половина опрошенных (46%) делали ремонт в последние 12 месяцев.

В основном россияне проводят ремонт комнат (37%), ванны и туалета (27%), а также кухни (18%). Отремонтировать полностью всю квартиру решились лишь 27% опрошенных.

Более половины (66%) респондентов проводили ремонт без привлечения профессионалов: самостоятельно (20%) или с помощью друзей, родственников и второй половинки (46%). Ремонтную бригаду вызывали треть опрошенных (34%). Ремонт может нанести ущерб не только кошельку россиян, но и их отношениям с близкими и соседями. Более половины (62%) респондентов признались, что ремонт негативно повлиял на их отношения с супругами, а 15% даже чуть не дошли до развода.

Ремонт требует много средств, и рассчитать точную сумму не всегда возможно. Большинство (71%) респондентов превысили ранее заложенный бюджет. Примерно половина опрошенных (45%) потратили на ремонт на 10-30% больше запланированного, а 4% превысили изначальный бюджет более чем в два раза. В итоге 90% россиян смогли потратить на ремонт до 1 млн рублей, а 10% — значительно большие суммы.

Большинству (71%) респондентов приходилось тратить дополнительные средства на устранение проблем. Четверть (24%) опрошенных доплачивали за восстановление стен и полов после повреждений, а 17% даже остановили ремонт и переделывали всю работу.

Стройматериалы для ремонта россияне предпочитают заказывать в основном в онлайн-магазинах и на маркетплейсах (47%), в специализированных оффлайн-магазинах (38%) и на рынке стройматериалов (29%).

В целом более трети (36%) опрошенных недовольны результатом ремонта: у 20% через короткое время стали отваливаться отремонтированные детали интерьера. Еще 25% слишком утомлены процессом ремонта, чтобы оценивать его качество. Тем не менее, несмотря на все возникшие трудности, 90% россиян готовы в будущем провести новый ремонт.

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