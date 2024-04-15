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Памятную табличку установили на школьную парту, за которой сидел Путин в Нижнем Тагиле

В нижнетагильской школе появилась табличка на парте, за которой сидел Путин

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Скриншот видео Владислава Пинаева

На парту в нижнетагильской школе, за которой во время визита в город посидел Владимир Путин, установили памятную табличку. Видео с табличкой опубликовал в своем Telegram-канале глава города Владислав Пинаев.

Табличка появилась на одной из парт в кабинете физики школы №32 Нижнего Тагила. Ее установкой руководство образовательного учреждения решило увековечить визит главы государства в город в феврале 2024 года. 12 апреля отремонтированную школу, которую успел двумя месяцами ранее осмотреть президент, показали депутатам законодательного собрания Свердловской области.

«В рамках рабочего визита Нижний Тагил сегодня посетили депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. Показали гостям обновленную школу №32, в которой недавно побывал Президент России Владимир Путин, Городской дворец творчества юных после капремонта», — написал Пинаев.

В публикации мэр поблагодарил за конструктивное сотрудничество председателя ЗАКСо Людмилу Бабушкину, а также напомнил, что национальные проекты в регионе реализуются под руководством губернатора Евгения Куйвашева.

Ранее тюменцы стали продавать автографы Екатерины Мизулиной после ее визита в город.

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