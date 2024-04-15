Астраханскую область назвали регионом с уникальным геополитическим значением

Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным действительно важная. Об этом по ее итогам заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По мнению эксперта, эту встречу даже можно назвать судьбоносной для региона.

«Поддержка главой государства выдвижения кандидатуры Бабушкина на второй губернаторский срок, с одной стороны, является оценкой работы губернатора. С другой стороны, она стала обозначением стратегии развития региона», — подчеркнул Путуремский.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР напомнил, что Астраханская область — это особенный регион с уникальным геополитическим значением.

«У региона есть выход к Каспию, а также он имеет большое значение в условиях новой геополитики формирования связей и прочего. С другой стороны, это регион, в котором была масса проблем, связанных и с экономическим и социальным развитием», — сказал он.

По словам Потуремского, в Астраханской области до прихода Бабаушкина пять лет назад были очень серьезные проблемы с качеством управления регионом.

«В этом направлении есть безусловные успехи. Прежде всего можно посмотреть на бюджет области, который значительно увеличился за эти пять лет. Результаты в регионе были достигнуты не только в экономике, но и в судостроении, которое успешно развивается как очень важная отрасль для региона. Собственно, поэтому и принято решение о поддержке Бабушкина со стороны президента», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с Игорем Бабушкиным. Глава государства обсудил с губернатором вопросы социальной сферы и экономики, в том числе развитие Каспийского кластера особых экономических зон.