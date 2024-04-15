Губернатор Волгоградской области высказал Путину предложения по поддержке участников СВО

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил президенту РФ Владимиру Путину обеспечить участников СВО социальными такси или транспортными средствами. Об этом сообщает ТАСС.

Такие льготы предлагается предоставить получившим ранения участникам спецоперации на федеральном уровне.

До этого Путин подписал закон о запрете увольнять вдов участников СВО.

Мера также распространяется на мужчин, потерявших жен, участвовавших в СВО.

Отмечается, что увольнение невозможно по инициативе работодателя, однако может произойти по желанию самой работницы (или работника).

Перед этим Путин освободил участников СВО от уплаты процентов за период кредитных каникул.

Если часть процентов была уплачена, то эти деньги пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств заемщика.

Ранее правительство одобрило запрет взыскивать выплаты с участников СВО при банкротстве.