МТС открыла свои магазины для домашних животных

МТС внедрила концепцию pet-friendly в своих розничных магазинах уличного формата, сообщает пресс-служба компании.

Компания открыла вход для питомцев в 1,5 тыс. своих магазинов. Такие магазины оформлены специальным стикером на двери, который означает, что в магазин можно заходить с собаками любых размеров, кошками и другими домашними животными.

«Четвероногие друзья – значительная часть жизни каждого человека, поэтому мы открываем свои двери перед домашними животными», — отметил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Он добавил, что компания продолжит развивать и улучшать pet-friendly концепцию.

Также компания запустила пилотный проект, в рамках которого магазины оборудуют мисками со свежей водой, благодаря которой питомцы смогут освежиться, ожидая хозяина. Проект запущен в 27 магазинах компании в Москве и Санкт-Петербурге.

В МТС отметили, что, по данным Всероссийской переписи домашних животных, численность домашних питомцев в России за последние 3 года выросла на 11%. По данным переписи, 56% российских семей имеют домашних животных.