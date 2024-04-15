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В двух селах Курганской области объявили немедленную эвакуацию

В двух селах Кетовского округа Курганской области объявили немедленную эвакуацию

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В двух населенных пунктах Кетовского округа Курганской области объявлена немедленная эвакуация из-за паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципального округа.

По информации агентства, речь идет о селе Менщиково и деревне Кропанки.

«Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно! Берите детей, пожилых и маломобильных родственников, не оставляйте животных. Собирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону», — призвали местных жителей в администрации округа.

До этого в Тюменской области в ряде населенных пунктов Упоровского района из-за паводка была объявлена эвакуация жителей. Плановая эвакуация начинается 15 апреля, решение принято по итогам заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Также власти Кургана призвали жителей СНТ района Малое Чаусово эвакуироваться.

Ранее Песков прокомментировал поведение губернатора Паслера на встрече с жителями затопленного Орска.

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