В МЧС сообщили о снижении уровня воды в реке Урал возле Оренбурга

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга снизился до 1165 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Оренбургской области.

«1165 [сантиметров] на 10.00 (8.00 мск)», — поделились в ведомстве.

До этого мэрия Оренбурга сообщала, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга уменьшился до 1171 см.

За минувшие сутки уровень воды в Урале снизился на 14 см. Уровень воды в реке Сакмара за минувшие сутки опустился на 2 см и в настоящее время находится на отметке 736 см.

РИА Новости также сообщало, что из жилых домов и с приусадебных участков на частично затопленных территориях в Оренбургской области были эвакуированы более 16,5 тысячи человек. Из этого числа 1094 человека, включая 221 ребенка, размещены в 35 пунктах временного размещения (ПВР).

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.