В МЧС сообщили о снижении уровня воды в реке Урал возле Оренбурга

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга снизился до 1165 см. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Оренбургской области.
«1165 [сантиметров] на 10.00 (8.00 мск)», — поделились в ведомстве.
До этого мэрия Оренбурга сообщала, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга уменьшился до 1171 см.
За минувшие сутки уровень воды в Урале снизился на 14 см. Уровень воды в реке Сакмара за минувшие сутки опустился на 2 см и в настоящее время находится на отметке 736 см.
РИА Новости также сообщало, что из жилых домов и с приусадебных участков на частично затопленных территориях в Оренбургской области были эвакуированы более 16,5 тысячи человек. Из этого числа 1094 человека, включая 221 ребенка, размещены в 35 пунктах временного размещения (ПВР).
Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.