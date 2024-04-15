Россиянам объяснили, как грамотно убрать зимние вещи на хранение

Все зимние вещи лучше постирать перед длительным сезонным хранением, даже если их надевали всего один раз. Об этом «Москве 24» рассказала организатор пространства Наталья Виноградова.

«Одежда очень быстро впитывает запахи, пот и другие выделения, поэтому при хранении может появиться неприятный запах, даже пятна. Потому что вещества кожных секретов со временем окисляются», — пояснила эксперт.

После стирки одежду нужно просушить, застегнуть на ней всю фурнитуру (молнии, кнопки, пуговицы, липучки) и сгруппированной по категориям, чтобы вещи можно было легко найти в процессе хранения. При этом вещи из натуральной шерсти и пуха специалист рекомендует хранить отдельно, чтобы их специфический запах не пропитал остальную одежду.

Хранить одежду можно в кофрах с жесткими боковыми стенками, отметила Виноградова.

«Для нательной одежды оптимально использовать кофры небольшой высоты — до 22–25 сантиметров. В них как раз можно сложить вещи вертикально. Такой способ выглядит красиво, аккуратно и позволяет быстро находить нужное», — сообщила организатор пространства.

Для хранения верхней одежды можно использовать кофры размером 25–35 сантиметров. Однако одежду из кожи и меха рекомендуется хранить на вешалке и в чехле, чтобы защитить ее от посторонних запахов и пыли, а также сохранить ее внешний вид.

Специалист по химической чистке одежды Елена Кускова до этого говорила, что после завершения зимнего сезона пуховки лучше сдавать в химчистку, потому что домашние стиральные машины могут испортить их содержимое и не позволят качественно очистить одежду.

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