Курьер спас 97-летнего ветерана от мошенников

Пожилой мужчина едва не лишился всех накоплений, поверив мошенникам, которые представились его приятелями и попросили в долг денег. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

97-летнему ветерану Великой Отечественной войны позвонил неизвестный, он представился баянистом из местного ДК и попросил у пенсионера в долг сто тысяч рублей. Пожилой человек поверил, что ему звонит друг, собрал средства и положил деньги в конверт.

Спустя некоторое время к нему приехал курьер, осмотрел конверт и вернул его ветерану, посыльный обратился в полицию, мошенников разыскивают.

Мошенники обманули пожилую жительницу Приморского района Петербурга, аферисты две недели запугивали женщину, сообщив ей, что она помогает недружественной стране. Злоумышленники убедили пенсионерку отдать им пять миллионов рублей и исчезли.

Похожий случай произошел в Красноярске, где аферисты убедили школьную учительницу продать машину, сообщив, что она участвует в «секретной операции» по поимке преступников.

Ранее в Татарстане блокадница осталась без жилья и денег, пообщавшись с мошенниками.