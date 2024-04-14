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Мошенники две недели запугивали российскую пенсионерку и заставили ее отдать 5 млн рублей

«78.ru»: в Петербурге аферисты запугали пенсионерку и выманили у нее 5 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Мошенники обманули пожилую жительницу Приморского района Петербурга, аферисты две недели запугивали женщину, сообщив ей, что она помогает недружественной стране. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 79-летняя петербурженка, женщина рассказала полицейским, что в течение двух недель с ней по телефону общались неизвестные. Злоумышленники запугали пенсионерку, сообщив ей, что она причастна к финансированию недружественной страны.

Чтобы избежать уголовного преследования, пожилую женщину убедили несколько раз передать накопления курьеру. Сначала россиянка отдала 700 тыс. рублей, две тысячи евро и три тысячи долларов, затем передала аферистам еще 280 тысяч рублей, а еще через неделю поехала на вызванном для нее такси к супермаркету и добавила еще миллион рублей.

Общая сумма ущерба составила пять миллионов рублей.

Ранее в Красноярске педагог школы продала машину, участвуя в «секретной операции».

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