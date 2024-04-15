Россиянин купил 3,6 кг рассыпного золота и стал фигурантом уголовного дела

В Красноярске 37-летнего местного жителя подозревают в незаконном обороте золота, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством РФ». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным правоохранителей, в начале 2023 года мужчина приобрел у неустановленных лиц 3,6 кг природного золота, а затем переплавил металл в слитки. Лицензия на совершение подобных операций у подозреваемого отсутствовала. Далее мужчина передал слитки для очистки металла от примесей на местный завод. Через некоторое время на преступника вышли сотрудники краевого УФСБ России.

Стоимость золота, которое содержалось в слитках, составляет более 15 млн рублей.

Мужчину задержали, сейчас следователи проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее в аэропорту Чукотки задержали мужчину, в ручке чемодана которого нашли около 5 кг золота.