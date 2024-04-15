В Мегионе ребенка зажало в планетарном миксере, врачи вынимали руку под наркозом

В Мегионской городской больнице медики спасли ребенка, которого зажало в планетарном миксере. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Шестилетний мальчик застрял в планетарном миксере, ребенок засунул руку между чашей для смешивания и стенкой прибора. На место были вызваны экстренные службы, руку ребенка пытались освободить сотрудники МЧС.

Когда попытки не увенчались успехом, а зажатая конечность начала бледнеть, мальчика вместе с миксером доставили в больницу. Бригада врачей травматологов и анестезиологов максимально щадящим способом, чтобы дополнительно не травмировать конечность, извлекли ее под наркозом. Ребенок некоторое время находился под медицинским наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение.

В республике Марий Эл мальчик застрял в автомате с игрушками, ребенку потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС, прибывшие на вызов, разобрали часть автомата и смогли аккуратно извлечь руку мальчика. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее спасатели сняли деталь от конструктора с зубов российского школьника.