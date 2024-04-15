В Сибири мужчина пропал в тундре и провалился в ледяную пещеру

В Красноярском крае сотрудники полиции спасли 55-летнего мужчину, который сутки провел в снежной пещере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в личном Telegram-канале.
Инцидент произошел на маршруте из города Дудинки в село Усть-Порт, расстояние между которыми составляет 75 километров. К правоохранителям обратился житель села: мужчина рассказал, что его отец выехал из города домой на снегоходе, но до конечного пункта так и не добрался.
Правоохранители отправились по следам пропавшего красноярца. После нескольких часов поиска полицейские нашли оставленный транспорт, а рядом с ним в ледяной пещере находился пропавший.
«Он рассказал, что из-за непогоды сбился с пути, его транспорт застрял, и он решил подождать, пока метель прекратится. Мужчина решил найти укрытие, но неожиданно провалился в яму и его замело», — поделилась Ирина Волк.
Пропавший провел в пещере без еды и воды около суток.
Жизни красноярца ничего не угрожает.
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