В Татарстане пожаловались на закон об обеспечении граждан редкими лекарствами

Государственный совет Татарстана призвал обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней. С таким запросом республика обратилась в Конституционный суд, сообщают «Ведомости».

В Татарстане считают, что приобретение лекарств от редких болезней за счет регионального бюджета неэффективно. Республика связывает это с тем, что большинство пациентов не могут получить необходимые для них препараты. Об этом говорит рост количества судебных дел. Уточняется, что в 2021-2022 годах этот показатель вырос почти вдвое. Для нуждающихся это стало единственным способом получить лечение и лекарства.

Татарстан попросил внести в законодательство изменения, согласно которым обязанность по обеспечению жизненно важными лекарственными средствами будет возложена на федеральный бюджет.

Депутаты отмечают, что задача лекарственного обеспечения лиц, которые страдают редкими заболеваниями, остается невыполнимой для большинства субъектов страны и поэтому требует от государства разработки комплекса согласованных мер по ее разрешению.

До этого советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков сообщил, что бесплатные лекарства положены в течение двух лет людям с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым провели некоторые операции на сосудах.

Ранее ученые нашли способ удешевить производство лекарств.