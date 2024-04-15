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В Петербурге женщину дважды переехали две разные машины

В Петербурге водитель переехал женщину, которую до этого сбил другой автомобиль

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге женщину госпитализировали в больницу после наезда сразу двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 14 апреля в Невском районе города. По данным правоохранителей, женщина перебегала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода у дома 94 по улице Седова. В результате на нее совершил наезд 40-летний водитель «Ниссан Кашкай», который двигался от бульвара Красных Зорь в сторону Ивановской улицы. После сильного столкновения пешехода отбросило на встречную полосу, по которой в этот момент двигался 20-летний молодой человек на «Тойота Авенсис». Мужчина также наехал на нарушительницу.

Как рассказали в полиции, на вид пострадавшей лет 40, личность женщины не установлена. Ее на «скорой» забрали в одну из петербургских больниц в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в Ярославе мужчина переехал бывшую сожительницу на машине.

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