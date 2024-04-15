Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина выстрелил в сотрудника маркетплейса из-за замечания о собаке

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в сотрудника маркетплейса

close
100%
Shutterstock

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из аэрозольного пистолета в сотрудника пункта выдачи товаров маркетплейса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти в своем Telegram-канале.

Конфликт произошел из-за замечания о собаке.

В МВД рассказали, что 14 апреля в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о стрельбе в доме 24 по Заневскому проспекту.

Полицейские смогли по горячим следам задержать подозреваемого у дома 39 по проспекту Шаумяна. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Известно, что это 42-летний местный житель.

По версии полиции, сотрудник маркетплейса сделал замечание клиенту, что тот пришел в пункт выдачи с собакой. Это переросло в конфликт, который продолжился на улице. После чего подозреваемый несколько раз выстрелил в сторону сотрудника пункта выдачи из аэрозольного пистолета и скрылся с места происшествия.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Тем не менее, сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к установленной законом ответственности. Ранее мужчина уже был судим.

До этого молодой парень выстрелил из пистолета в трамвай во Владикавказе. Отмечается, что в кратчайшие сроки личность хулигана была установлена. Им оказался 18-летний местный житель. Находясь на проспекте Мира, он попросил пневматический пистолет у своего знакомого и произвел один выстрел в сторону трамвая.

Ранее россиянин открыл огонь по дому соседа из-за его агрессивной собаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами