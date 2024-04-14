В Томске зафиксировали опасное поднятие уровня воды в реке Томи

Уровень воды в части реки Томи, которая находится рядом с центром города Томска, превысил опасное значение на 14 см. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области, передает ТАСС.

По состоянию на 20:00 по местному времени (16:00 мск) уровень воды в реке около парка Лагерный сад составил 820 см. При этом опасным для этого участка Томи считается уровень воды 890 см.

«Речной вокзал — 764 см (опасная отметка 750 см. — «Газета.Ru»)», — рассказали представители властей.

В заявлении подчеркивается, что в течение дня специалисты осуществляли на реке Томи превентивные взрывные работы. Протяженность ликвидированного участка льда в районе Боярских островов составила около одного километра.

11 апреля три села в Томской области оказались отрезаны от административного центра региона из-за перелива воды через местную дорогу. Речь идет о населенных пунктах Вершинино, Батурино и Яр.

Кроме того, власти предупредили об угрозе затопления низких участков улиц в населенных пунктах Барабинка и Черная Речка. Жителей Заречного сельского поселения также призвали не дожидаться прихода воды и заранее эвакуироваться.

Ранее в Оренбургской области заявили, что волна паводка идет на юго-запад региона.