Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Томске зафиксировали опасное поднятие уровня воды в реке Томи

Уровень воды в реке Томи у центра Томска превысил опасную отметку на 14 см

close
100%
Shutterstock/sunakri

Уровень воды в части реки Томи, которая находится рядом с центром города Томска, превысил опасное значение на 14 см. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области, передает ТАСС.

По состоянию на 20:00 по местному времени (16:00 мск) уровень воды в реке около парка Лагерный сад составил 820 см. При этом опасным для этого участка Томи считается уровень воды 890 см.

«Речной вокзал — 764 см (опасная отметка 750 см. — «Газета.Ru»)», — рассказали представители властей.

В заявлении подчеркивается, что в течение дня специалисты осуществляли на реке Томи превентивные взрывные работы. Протяженность ликвидированного участка льда в районе Боярских островов составила около одного километра.

11 апреля три села в Томской области оказались отрезаны от административного центра региона из-за перелива воды через местную дорогу. Речь идет о населенных пунктах Вершинино, Батурино и Яр.

Кроме того, власти предупредили об угрозе затопления низких участков улиц в населенных пунктах Барабинка и Черная Речка. Жителей Заречного сельского поселения также призвали не дожидаться прихода воды и заранее эвакуироваться.

Ранее в Оренбургской области заявили, что волна паводка идет на юго-запад региона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами