Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Омской области предупредили о новой волне паводка

МЧС предупредило жителей Омской области о новой волне паводка

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Омской области следует ожидать вторую и третью волну паводка. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Омске.

«Вчера мы работали в Алтайском крае, сегодня работаем здесь. В рамках особенностей региона нужно понимать, что будет еще вторая и, возможно, третья волна прохождения паводка. Мы должны знать, как действовать», — сказал он.

По словам Куренкова, необходимо направить все усилия на проведение превентивных мероприятий, что позволит обезопасить людей и минимизировать ущерб.

13 апреля Куренков вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко совершили облет районов, которые оказались подтопленными в результате весеннего паводка.

В МЧС отметили, что прохождение весеннего паводка в Алтайском крае не завершилось. В ведомстве добавили, что для принятия своевременных мер по защите населенных пунктов и объектов экономики от половодья осуществляется мониторинг и контроль гидрологической обстановки.

Ранее сообщалось, что в Кургане готовятся к паводку с помощью заграждений из воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами