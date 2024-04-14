Жителей Омской области предупредили о новой волне паводка

В Омской области следует ожидать вторую и третью волну паводка. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании рабочей группы правительственной комиссии в Омске.

«Вчера мы работали в Алтайском крае, сегодня работаем здесь. В рамках особенностей региона нужно понимать, что будет еще вторая и, возможно, третья волна прохождения паводка. Мы должны знать, как действовать», — сказал он.

По словам Куренкова, необходимо направить все усилия на проведение превентивных мероприятий, что позволит обезопасить людей и минимизировать ущерб.

13 апреля Куренков вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко совершили облет районов, которые оказались подтопленными в результате весеннего паводка.

В МЧС отметили, что прохождение весеннего паводка в Алтайском крае не завершилось. В ведомстве добавили, что для принятия своевременных мер по защите населенных пунктов и объектов экономики от половодья осуществляется мониторинг и контроль гидрологической обстановки.

Ранее сообщалось, что в Кургане готовятся к паводку с помощью заграждений из воды.