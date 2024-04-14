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Донецкая балерина Александра Ежунова умерла в 41 год

Известная балерина в Донецке Александра Ежунова умерла в 41 год

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Наталья Волкова/VK

Известная балерина Донецка Александра Ежунова скончалась в возрасте 41 года. Об этом написала художественный руководитель Музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Волкова на своей странице в социальной сети VK.

При этом о причинах смерти не сообщается.

«13 апреля сердце Александры остановилось. Эта невосполнимая утрата отозвалась болью в каждом из нас. Сложно осознать, принять, поверить... тяжело утешиться... Мы потеряли частичку большой театральной семьи», — следует из сообщения Волковой.

14 марта стало известно, что народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета, артистка Наталия Касаткина скончалась в Москве в возрасте 89 лет. О дате и месте прощания пока неизвестно.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. В 1953 году окончила Московское хореографическое училище (Московская государственная академия хореографии). С 1954 по 1976 год танцевала в Большом театре, партии Бесноватой в балете «Весна священная» Игоря Стравинского, Рока в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе-Родиона Щедрина и многие другие она исполнила на сцене ГАБТа первой.

Ранее были названы наследники актера Мэттью Перри.

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