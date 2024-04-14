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В Киргизии призвали сажать коноплю

Минсельхоз Киргизии призвал сажать техническую коноплю у озера Иссык-Куль

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Shutterstock

В Нарынской области у озера Иссык-Куль в Киргизии рекомендуется выращивать техническую коноплю. С такой инициативой выступил Минсельхоз страны, сообщается в Telegram-канале Sputnik Кыргызстан.

Также ведомство рекомендовало сажать плодовые деревья, черную смородину, малину, клубнику. Отмечается, что техническая конопля выращивается для последующего использования в производстве углепластика для космических кораблей и самолетов, текстильной и мебельной промышленности.

До этого сообщалось, что в подмосковном Чехове полицейские задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Правоохранители установили, что для своих преступных целей мужчина использовал дом матери в деревне Жальское. Он переоборудовал часть помещения под специальный парник, где выращивал коноплю. Внутри самодельного парника мужчина хранил удобрения, тепловые лампы, другое оборудование и горшки с растениями.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», мужчину посадили под домашний арест.

Ранее в Челябинской области мужчину поймали на попытке поставки наркотиков в колонию с помощью арбалета.

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