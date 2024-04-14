В Оренбурге зафиксировали снижение уровня воды в реке Урал

Уровень воды в реке Урал около города Оренбурга уменьшился до 1180 см. Об этом сообщила администрация населенного пункта, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

Представители властей уточнили, что такой уровень воды был зафиксирован днем 14 апреля в 14:00 по местному времени (12:00 мск). Соответствующий показатель уменьшился на пять сантиметров по сравнению с данными, полученными в 8:00 по местному времени (6:00 мск).

«Уровень реки Урал у Оренбурга <...> составил 1180 см», — говорится в заявлении.

Также в публикации отмечается, что уровень воды в реке Сакмара в районе населенного пункта Татарская Каргала пока остается неизменным. По последней информации, он держится на отметке в 739 см.

Утром 14 апреля глава пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Оренбургской области Александр Ситников заявил, что специалисты впервые с начала весеннего паводка зафиксировали снижение уровня воды в реке Урал около административного центра региона. Как он сказал, на тот момент этот показатель составлял 1185 см.

Ранее в Оренбургской области рассказали, скольким пострадавшим при наводнении понадобилась медицинская помощь.