В ВСУ прокомментировали сложности с выездом с Украины безногого бойца

Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что безногому ветерану Олегу Симорозу не мешали покинуть страну. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Рада».

«Инспектор осуществлял то, что от него требовалось, он следовал инструкции, проверил документы, затягивания в пересечении границы не было», — подчеркнул Демченко.

При этом он связал сложности с пересечением границы у ветерана ВСУ с тем, что тот предоставлял документы об инвалидности в электронном формате.

Мужчина провел час на КПП Рава-Русская на выезде в Польшу из-за отсутствия медицинских документов. Мужчина стоял на протезах, имея при себе военный билет.

До этого в ВСУ объяснили выдачу повесток инвалидам необходимостью уточнить данные.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в минобороны Украины раскрыли детали обновленного законопроекта о мобилизации.