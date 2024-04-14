В Нижнем Новгороде квартира загорелась из-за «умной» колонки, пострадал ребенок

Десятилетняя девочка пострадала во время пожара в квартире в Нижнем Новгороде, возгорание началось из-за «умной» колонки. Об этом сообщает портал News NN.

О возгорании в квартире многоэтажки по улице Херсонской в экстренные службы сообщили очевидцы. Спасатели, прибывшие на вызов, оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Пострадала 10-летняя девочка, ребенок надышался продуктами горения, из подъезда эвакуировали 17 жильцов.

По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в «умной» колонке. Гаджет загорелся, пламя быстро перекинулось на мебель.

В Череповце школьник сидел дома один и чуть не сжег квартиру, ребенок поджег на балконе кусок бумаги, кинулся его тушить, но не смог, испугался и убежал. Дым на балконе многоэтажки заметил сосед, мужчина забежал в квартиру, отправил мальчика на улицу и попытался потушить возгорание, но из-за сильного задымления не справился. На место были вызваны экстренные службы, жителей соседних квартир пришлось эвакуировать.

Ранее в Москве полностью сгорела детская площадка из-за игр подростков.