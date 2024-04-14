Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде квартира загорелась из-за «умной» колонки, пострадал ребенок

В Нижнем Новгороде ребенок надышался угарным газом во время пожара в квартире

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Десятилетняя девочка пострадала во время пожара в квартире в Нижнем Новгороде, возгорание началось из-за «умной» колонки. Об этом сообщает портал News NN.

О возгорании в квартире многоэтажки по улице Херсонской в экстренные службы сообщили очевидцы. Спасатели, прибывшие на вызов, оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Пострадала 10-летняя девочка, ребенок надышался продуктами горения, из подъезда эвакуировали 17 жильцов.

По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в «умной» колонке. Гаджет загорелся, пламя быстро перекинулось на мебель.

В Череповце школьник сидел дома один и чуть не сжег квартиру, ребенок поджег на балконе кусок бумаги, кинулся его тушить, но не смог, испугался и убежал. Дым на балконе многоэтажки заметил сосед, мужчина забежал в квартиру, отправил мальчика на улицу и попытался потушить возгорание, но из-за сильного задымления не справился. На место были вызваны экстренные службы, жителей соседних квартир пришлось эвакуировать.

Ранее в Москве полностью сгорела детская площадка из-за игр подростков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами