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Количество погибших при обстреле Токмака выросло до 16

Балицкий: число погибших при ударе ВСУ по Токмаку возросло до 16

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Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Токмак в Запорожской области выросло до 16. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице», — уточнил глава области.

По словам Балицкого, 12 из 20 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии, восемь из них перевели на лечение в стационар. Он добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы на месте происшествия.

Вечером 12 апреля ВСУ обстреляли Токмак. Балицкий рассказал, что атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта. Разрушены пять жилых домов.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что удар украинских войск по Токмаку стал крупнейшей атакой на мирное население региона с начала текущего года. Он отметил, что нанесение подобных атак курирует лично украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили для удара по Токмаку разработанные странами НАТО бомбы.

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