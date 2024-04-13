Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шумков заявил, что течение движущейся на Курган воды усилилось

Шумков: вода продолжает приближаться к Кургану, течение усилилось

close
100%
Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Вода продолжает продвигаться к Кургану, течение резко усиливается. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

«Вода продолжает продвигаться к Кургану. Течение резко усиливается. Сегодня проводили бурение поймы, чтобы увеличить впитываемость почвы. Завтра продолжим, где успеваем», — написал он.

До этого в Курганской области объявили превентивную эвакуацию населения из-за угрозы затопления нескольких муниципалитетов и центра столицы региона. Губернатор Вадим Шумков попросил жителей собрать необходимые вещи и на время покинуть опасную зону.

13 апреля паводок уже достиг населенного пункта Бараба рядом с Курганом. Шумков рекомендовал жителям подтопляемых районов срочно эвакуироваться.

Губернатор региона также рассказал, что с встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, прибывшим по поручению президента РФ Владимира Путина.

Он провел инструктаж сотрудников МЧС и групп людей, которые будут дежурить на дамбе города. Они будут выходить на дежурство по «окарауливанию» дамбы для защиты города, добавил глава региона.

Ранее курганский губернатор рассказал об укреплении водоканала в регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами