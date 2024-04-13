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В селах Кетовского округа Курганской области началась эвакуация

В Кетовскогом округе Курганской области началась эвакуация из-за притока воды

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МЧС РФ по Курганской области

В селах Кетовского округа Курганской области началась эвакуация из-за интенсивно прибывающей воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию муниципалитета.

«Внимание жителей сел Бараба, Темояково, Лаптева, Новозатобольное. В настоящее время идет превентивная эвакуация, так как вода прибывает интенсивно», — сказано в сообщении.

До этого в Telegram-канале администрации муниципалитета сообщалось, что вода начала заходить на улицы нескольких сел Притобольного района Курганской области, в связи с чем местных жителей призвали эвакуироваться.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что паводок подходит к населенному пункту Бараба рядом с Курганом.

Губернатор региона также рассказал, что встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, прибывшим по поручению президента РФ Владимира Путина. Он провел инструктаж сотрудников МЧС и групп людей, которые будут дежурить на дамбе города.

Ранее губернатор предупредил жителей о приближении паводка к Кургану.

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